Эдуард Николаев: Нам дадут часов сто штрафа, но в десятку попадем

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» и действующий победитель ралли-рейда «Дакар» Эдуард Николаев рассказал о своей поломке на 13-м этапе ралли-марафона «Шелковый путь», после которой он не смог продолжить гонку и вынужден был ехать на финиш по асфальту.

- К сожалению, мы не сразу выявили причину. Понимали, что что-то с трансмиссией. Перед финишем первого спецучастка случилась поломка. Внезапно пошел сильный треск, вибрация, остановились, выяснили, что передний редуктор. Понимали и вчера, что по описанию вторая часть этапа еще сложнее, и приняли решение, что без переднего редуктора ехать туда нельзя. Хорошо, что на первом спецучастке был смочен песок, потому что после поломки еще достаточно долго нужно было ехать до асфальта. Выехали и взяли курс на бивуак.

- В полевых условиях эту поломку починить возможно?

- Поломка чинится, но это – от трех до четырех часов ремонта. Причем, передний редуктор сложнее менять, чем задний. Задний – около часа, его мы бы, наверное, поменяли.

- Что в итоге? Штраф и продолжение гонки?

- Будет серьезный штраф, около ста часов, наверное. Половина этапа не пройдена же – около 50 контрольных точек. Как раз, наверное, окажемся рядом с Де Роем и Коломы. Это неважно, главное – что наши ребята сегодня проехали стабильно, ровно, показали мастерство, команда работает, тактика работает наша. Завтра присоединимся к ребятам и будем прикрывать ребят.

- Вы команде рассказывали что-то о Де Рое на дистанции…

- Не знаю, стоит ли об этом говорить… На половине дистанции видели, что Де Рой остановился, его укачало. Он высунул голову и делал те самые вещи. Скажем так – глубоко дышал. На самом деле, не смешно, конечно. После этого, когда увидели, что его укачало, то психологически самим захотелось, но потом эта мысль отпала. Надо с ним пообщаться, узнать, почему так, стаж многолетний у гонщика. У него новая машина. Может быть, слишком комфортная? Поговорим, узнаем. На самом деле, такого на «Дакаре» и нигде такого не бывает, чтобы однотонные дюна с самого начала и на протяжении всего спецучастка. Монотонность эта любого с ума сведет.