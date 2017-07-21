Валерий Кечинов: Перенос матчей клубов, играющих в ЛЧ - нормальная практика

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий прокомментировал перенос даты матча второго тура РФПЛ между московским ЦСКА и «Локомотивом».

«Так решили сделать, чтобы сэкономить силы игроков ЦСКА перед матчем с греческим АЕКом. Потому что это все-таки еврокубки, и чем больше будет участвовать российских клубов в Лиге чемпионов, тем лучше. Я считаю это нормальным. Да, в Европе команды уже привыкли к такому графику, но у нас столь богатый опыт пока не накоплен. Хотя стоит отметить, что раньше мы тоже играли каждые три дня, и все игроки находились в тонусе, был и результат, так что жаловаться не приходится.

Жду довольно упорную борьбу, ведь в двух последних матчах «Локомотив» действовал очень неплохо, и я говорю даже не об обороне. В этой зоне у команды как раз имеются свои проблемы. Как в матче со «Спартаком», так и в игре с «Арсеналом» действия защитников красно-зеленых оставляли желать лучшего. А вот в атаке и полузащите команда выглядит интересно. Есть Ари, который в одиночку способен обыграть несколько соперников и решить момент. «Локомотив» прибавил по сравнению с прошлым сезоном, и прибавил довольно прилично. Разгрома точно не будет. Думаю, матч завершится вничью», - цитирует Кечинова «RT».