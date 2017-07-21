Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)2 : 3Локомотив (мол)
Футбол  Зенит (мол)- : -Рубин (мол)
Футбол  Анжи- : -Амкар
Водное поло  США14 : 11Россия
Футбол  Швеция- : -Россия
Футбол  ЦСКА- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Кечинов: Перенос матчей клубов, играющих в ЛЧ - нормальная практика

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий прокомментировал перенос даты матча второго тура РФПЛ между московским ЦСКА и «Локомотивом».

«Так решили сделать, чтобы сэкономить силы игроков ЦСКА перед матчем с греческим АЕКом. Потому что это все-таки еврокубки, и чем больше будет участвовать российских клубов в Лиге чемпионов, тем лучше. Я считаю это нормальным. Да, в Европе команды уже привыкли к такому графику, но у нас столь богатый опыт пока не накоплен. Хотя стоит отметить, что раньше мы тоже играли каждые три дня, и все игроки находились в тонусе, был и результат, так что жаловаться не приходится.

Жду довольно упорную борьбу, ведь в двух последних матчах «Локомотив» действовал очень неплохо, и я говорю даже не об обороне. В этой зоне у команды как раз имеются свои проблемы. Как в матче со «Спартаком», так и в игре с «Арсеналом» действия защитников красно-зеленых оставляли желать лучшего. А вот в атаке и полузащите команда выглядит интересно. Есть Ари, который в одиночку способен обыграть несколько соперников и решить момент. «Локомотив» прибавил по сравнению с прошлым сезоном, и прибавил довольно прилично. Разгрома точно не будет. Думаю, матч завершится вничью», - цитирует Кечинова «RT».

Матч

ЦСКА - Локомотив

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Смолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛСмолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Василий Уткин: Честно признаться, даже порадовался поражению «Рубина» в первом туреИзвестный журналист Василий Уткин в интервью «БИЗНЕС Online» прокомментировал поражение «Рубина» в матче первого тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2).«Головин – основной игрок сборной, а Миранчук пока только в обойме»«Головин – основной игрок сборной, а Миранчук пока только в обойме»Экс-голкипер сборной России перед столичным дерби ЦСКА – «Локомотив» проанализировал составы команд.Борис Игнатьев: ЦСКА больше отдыха, а у «Локомотива» явно не хватает сил в оборонеБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о предстоящем матче второго тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Локомотивом».Георгий Мелкадзе: Если бы Каррера был против – не перешел бы в «Тосно»Полузащитник «Тосно» Георгий Мелкадзе в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о своей аренде из «Спартака» и работе Массимо Карреры.«Зенит» – «Рубин». Петербургский клуб попросил болельщиков не приносить большие сумки и рюкзаки«Зенит» в преддверии матча второго тура РФПЛ против «Рубина» обратился к болельщикам, которые собираются посетить встречу.«Отказал Грузии. Буду играть за Россию». Настоящее «Тосно» и будущее «Спартака»«Отказал Грузии. Буду играть за Россию». Настоящее «Тосно» и будущее «Спартака»Полузащитник Георгий Мелкадзе рассказал о роли Бесчастных в своей карьере, неудавшейся работе с Каррерой и условиях аренды в «Тосно».«Локомотив» обыграл ЦСКА в молодежном первенствеФутболисты московского «Локомотива» нанесли поражение ЦСКА в рамках 2-го тура молодежного первенства России.CAS оставил в силе дисквалификацию ЕременкоСпортивный арбитражный суд оставил в силе решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о двухлетней дисквалификации полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко.Руслан Нигматуллин: В матче ЦСКА – «Локомотив» будет ничьяЭкс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на столичное дерби ЦСКА – «Локомотив».Милан Родич: В Самаре было прекрасно, но пора двигаться дальшеЗащитник «Крыльев Советов» Милан Родич переходит в сербскую «Црвену Звезду.Алексей Евсеев: «Зенит» – главный претендент на чемпионствоПолузащитник «Урала» Алексей Евсеев выразил мнение, что санкт-петербургский «Зенит» является главным претендентом на золотые медали РФПЛ.Александр Бубнов: «Амкар» преуспеет, но «Анжи» должен биться после проигрыша в 1-м туреФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 2-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Амкаром». Напомним, встреча состоится сегодня на домашней арене махачкалинского клуба.Александр Бубнов: «Локомотив» даст бой ЦСКА, не исключаю, что дерби завершится ничьейФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на столичное дерби.Магомед Мусалов: В матче с ЦСКА оборона «Анжи» оставляла желать лучшегоЗащитник «Анжи» Магомед Мусалов поделился мнением о поражении в первом туре РФПЛ от ЦСКА.Александр Головин: «Спартак» мечтает доказать, что их чемпионство – не случайностьПолузащитник московского ЦСКА Александр Головин высказался о главных фаворитах чемпионата России в нынешнем сезоне.Ари: Хотим отомстить ЦСКА за разгромАри: Хотим отомстить ЦСКА за разгромНападающий «Локомотива» Ари рассказал о непростом графике на старте сезона, желании взять реванш у ЦСКА и получении российского гражданства.Самый крупный разгром, любимый счет и автоголы. Все о матчах ЦСКА и «Локомотива»Самый крупный разгром, любимый счет и автоголы. Все о матчах ЦСКА и «Локомотива»Накануне центрального матча 2-го тура РФПЛ «Советский спорт» вспоминает самые интересные цифры, связанные с этим столичным дерби.Александр Головин: По составу «Локомотив» в числе лидеров чемпионатаПолузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от матча второго тура против «Локомотива».Александр Мостовой: На данный момент «Локомотив» смотрится не хуже, чем ЦСКАБывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями матча второго тура РФПЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Локомотив».
Баскетбол
Андрей Кириленко: Будем бороться за чемпионат мира-2023
Футбол
CAS оставил в силе дисквалификацию Еременко
Синхронное плавание
Российские синхронистки выиграли произвольную программу на чемпионате мира
Футбол
Руслан Нигматуллин: В матче ЦСКА – «Локомотив» будет ничья
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Валерий Кечинов
Валерий Кечиноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости