«Зенит» – «Рубин». Петербургский клуб попросил болельщиков не приносить большие сумки и рюкзаки

«Зенит» в преддверии матча второго тура РФПЛ против «Рубина» обратился к болельщикам, которые собираются посетить встречу.

Петербургский клуб сообщил, что на стадион запрещается проносить крупногабаритные сумки и рюкзаки, жидкости, зонты-трости, колющие предметы и пиротехнические изделия. На прилегающей к арене территории будут располагаться специальные камеры хранения, однако, во избежание очередей и неудобств, клуб просит заранее отказаться от запрещенных предметов и личных вещей.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Рубином» пройдет 22 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 17:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

В первом туре петербуржцы в Хабаровске обыграли СКА со счетом 2:0, а казанцы дома уступили «Краснодару - 1:2.