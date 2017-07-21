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Айрат Мардеев: Мы понимали, что прикрывать нас больше некому

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Действующий чемпион ралли-марафона «Шелковый путь» Айрат Мардеев рассказал, как прошел 13-й этап нынешней гонки, предпоследний перед финишем в Сиане.

- Первые 160 километров было достаточно прохладно – жары не было. И песок был не такой уж и сложный – твердый из-за дождя, который не трудно проходить. Оба спецучастка мы ехали «открывашкой» - первыми из грузовиков. Первый участок проехали нормально – видели, что Антон Шибалов неподалеку. Второй участок стартовали – увидели, что он совсем другой. Дождя уже не было – жарко, вязкий песок, низкие и пухлые дюны со множеством «утыков». Джипы нарезали свои траектории, но по их дороге сложно ехать – пришлось самому прокладывать трек. Нормальный рабочий день с большим количеством бездорожья, особенно под конец – даже рессоры поотлетали.

- Когда узнали, что произошло с Эдуардом Николаевым?
- Мы узнали на финише первого участка, что у него проблемы с редуктором – такое бывает, к сожалению. Понимали, что теперь прикрывать нас некому – старались ехать осторожно – важно было довезти нынешний результат до финиша этапа.

После 13-ти этапов экипаж Айрата занимает третье место в зачете грузовиков, уступая лидеру и партенеру по команде «КАМАЗ-мастер» Антону Шибалову порядка 2,5 часов.

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