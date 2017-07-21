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Георгий Мелкадзе: Если бы Каррера был против – не перешел бы в «Тосно»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Тосно» Георгий Мелкадзе в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о своей аренде из «Спартака» и работе Массимо Карреры.

– Как к вашему решению отнеслись в «Спартаке»?
– Я его ни с кем из клуба не обсуждал. Все сделал мой агент. Никто не был против моего ухода, а я ушел за игровой практикой.

– И Массимо Каррера, и Сергей Родионов поддержали вас?
– Конечно. Если бы они были против – я бы никуда не перешел.

– Остаетесь на связи с клубом?
– Да, я общаюсь с ребятами, но из второй команды. Из основы на связи разве что с Джано и Джикией. Они нормально восприняли мое решение. 

– Много раз Каррера привлекал вас к тренировкам с основным составом?
– В первой половине сезона это часто происходило, а после зимнего перерыва я был только со второй командой.

– Успели прочувствовать, что собой представляет Каррера?
– Да, он отлично мотивирует, у него хорошая дисциплина. Запомнились его тяжелые тренировки. Нагрузки были приличными. Думаю, и сейчас в команде то же самое. Зачем что-то менять, если «Спартак» занял первое место? - сказал Мелкадзе корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Полное интервью с Георгием Мелкадзе можно прочитать здесь

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