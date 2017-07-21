Антон Шибалов: У нас были все шансы остаться в пустыне

Один из лидеров нынешнего ралли-марафона «Шелковый путь» Антон Шибалов из команды «КАМАЗ-мастер» рассказал, как едва не остался в пустыне на предпоследнем этапе гонки.

- Сегодня, наверное, был самый сложный этап – очень много бездорожья, пески. В начале были мокрые пески после дождя. Но это был только разогрев. Дальше пошли сухие пески на второй части – больше бездорожья – похоже на нашу Астрахань. Километраж очень длинный – дорога все не кончается и не кончается. Едешь и спрашиваешь: «Сколько еще?» С топливом немного прогадали – не ожидали, что будет такая рыхлая земля и столько дюн. Кое-как доехали до финиша. Литров 30 осталось, наверное, но до заправки дотянули – там оставалось вообще литров 14. Так что у нас были все шансы остаться в пустыне.

- Что в теории делать, если закончится топливо?

- Не сталкивался ни разу с подобным. Подвозить со стороны топливо точно никто не будет, если только если из участников кто-то поделится, либо дотащит. Сам таскал тех, у кого топливо заканчивалось.

- Последний этап короткий – вас и Диму Сотникова разделяет шесть минут. Реально отыграть? Ждем борьбы?

- Да нет. Надо стабильно доехать и довезти свой результат. Внутри команды борьбы не должно быть, это уже и руководством сказано не раз. Кому как повезет, считаю. Просто доехать надо.