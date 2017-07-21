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Михаил Варнаков: Коллектив «Динамо» оставил приятные впечатления

Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Михаил Варнаков поделился впечатлениями от тренировок в составе бело-голубых.

«Неделя прошла очень продуктивно, все ребята серьезно отнеслись к работе, втянулись в предложенный нам тренировочный ритм. Знакомиться с новыми партнерами сильно не пришлось, так как многих уже знал раньше, а с остальными ребятами быстро нашелся общий язык.

В целом коллектив произвел очень приятное впечатление. Впечатление от молодых ребят очень хорошее, не зря они в том году выиграли ВХЛ. У многих, как мне кажется, хорошие шансы стать игроками основы», — приводит слова Варнакова официальный сайт «Динамо».

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