Россияне уступили американцам на групповом этапе чемпионата мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мужская сборной России уступила команде США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.
Встреча завершилась со счетом 14:11 в пользу представителей Америки.
Отметим, что для команды из РФ это поражение стало вторым на турнире, а коллектив из США одержал первую победу.
Сегодня состоится еще один матч группы D – сборных Хорватии и Японии.
Чемпионат мира по водным видам спорта
Будапешт, Венгрия
Водное поло. Мужчины
Группа D. Третий тур
США – Россия – 14:11 (6:1, 3:5, 3:1, 2:4).
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