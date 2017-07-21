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Россияне уступили американцам на групповом этапе чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборной России уступила команде США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 14:11 в пользу представителей Америки.

Отметим, что для команды из РФ это поражение стало вторым на турнире, а коллектив из США одержал первую победу.

Сегодня состоится еще один матч группы D – сборных Хорватии и Японии.

Чемпионат мира по водным видам спорта
Будапешт, Венгрия
Водное поло. Мужчины
Группа D. Третий тур

США – Россия – 14:11 (6:1, 3:5, 3:1, 2:4).

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