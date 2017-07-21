Сотников – победитель 13-го этапа ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Сегодня, 21 июля, российский гонщик Дмитрий Сотников, выступающий за команду «КамАЗ-мастер», одержал победу на 13-м этапе ралли «Шелковый путь» и упрочил своё лидерство в зачете грузовиков.

Спортсмен из РФ прошел 13-й этап за 5 часов 29 минут. На втором месте расположились его партнеры по команде – Антон Шибалов (+3 минуты) и Айрат Мардеев (+5 минут 18 секунд).

В общем зачете ситуация выглядит следующим образом: лидирует Сотников со временем 43 часа 45 минут 38 секунд, вторым идет Шибалов, уступающий лидеру 6 минут 4 секунды, Мардеев проигрывает Сотникову 23 минуты 12 секунд.

Добавим, что в зачете внедорожников лидирует французский пилот «Пежо» Сириль Депре (41 час 46 минут 25 секунд). На 1 час 4 минуты 39 секунд от лидера отстает его соотечественник Кристиан Лавьей из Baicmotor. Третье место у представителя Китая Хань Вэя из Geely Auto Coopetrites (+1 час 11 минут 29 секунд).

Напомним, ралли «Шелковый путь» проходит в России, Казахстане и Китае и завершится 22 июля. Участие в нем принимают 90 экипажей из 35 стран.

