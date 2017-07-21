Дратцев завоевал бронзу на ЧМ в плавании на открытой воде

Россиянин Евгений Дратцев занял третье место на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в плавании на открытой воде на дистанции 25 км .

Дратцев финишировал с отставанием в 3,4 секунды от лидера француза Акселя Реймонда. Вторым стал итальянец Маттео Фурлан (+0,6).

Также россиянин Сергей Большаков (+2.03,4) приплыл к финишу восьмым.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в Венгрии 30 июля.