«Зенит» – «Бней Иегуда». Первый матч пройдет в Израиле, ответный – в Петербурге
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Матчи третьего раунда Лиги Европы между «Зенитом» и «Бней Иегудой» поменяли местами, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Первая встреча пройдет в Петах-Тикве, ответная - в Петербурге. Изначально двухматчевое противостояние должно было начаться в России.
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Напомним, матчи пройдут 27 июля и 3 августа.
«Бней Иегуда» обыграла по сумме двух матчей словацкий «Тренчин» (3:1). Соперник «Зенита» - обладатель Кубка Израиля-2017.
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