«Зенит» – «Бней Иегуда». Первый матч пройдет в Израиле, ответный – в Петербурге

Александр Мостовой: В «Рубине» слишком многое запущено, и Бердыеву все это нужно разгребать

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Рубине» Курбан Бердыев.