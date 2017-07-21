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«Зенит» – «Бней Иегуда». Первый матч пройдет в Израиле, ответный – в Петербурге

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Матчи третьего раунда Лиги Европы между «Зенитом» и «Бней Иегудой» поменяли местами, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Первая встреча пройдет в Петах-Тикве, ответная - в Петербурге. Изначально двухматчевое противостояние должно было начаться в России.

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Напомним, матчи пройдут 27 июля и 3 августа.

«Бней Иегуда» обыграла по сумме двух матчей словацкий «Тренчин» (3:1). Соперник «Зенита» - обладатель Кубка Израиля-2017.

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