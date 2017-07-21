Борис Игнатьев: ЦСКА больше отдыха, а у «Локомотива» явно не хватает сил в обороне

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о предстоящем матче второго тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Локомотивом».

- В дерби сложно отдать кому-то предпочтение. Но если разложить все по нюансам - ход подготовки, психологическое состояние, - можно отметить минимальное преимущество какой-то из команд. Наверное, некоторый перевес есть у армейцев: они больше отдыхали, и у «Локомотива» явно не хватает сил в обороне. Действуют только два номинальных защитника: Пейчинович и Кверквелия, Баринова к игрокам обороны можно отнести с большой натяжкой. Конечно, травмы Чорлуки и Михалика - большие потери для команды, - передает слова Игнатьева «Р-Спорт».

Матч состоится 21 июля на поле стадиона «ВЭБ-Арена». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.



Отметим, что в сегодняшнем матче молодежных команд победу праздновали футболисты «Локомотива.