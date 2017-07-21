Василий Уткин: Честно признаться, даже порадовался поражению «Рубина» в первом туре

Известный журналист Василий Уткин в интервью «БИЗНЕС Online» прокомментировал поражение «Рубина» в матче первого тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2).

– Я, честно признаться, даже порадовался поражению «Рубина» в первом туре. Парадоксально порадовался, симпатизируя этой команде. Мне кажется, что как в Казани, так и в довольно широких футбольных кругах, Курбана Бердыева считают каким-то волшебником. Вот приедет барин, барин всё рассудит. Нет, конечно же, это не так. Это не чудеса, а знания и работа. То, что это не работает автоматически, очеловечивает образ Бердыева. Это доказывает, что он тоже человек, который учится и у которого можно научиться, - передает слова Уткина «БИЗНЕС Online».

Напомним, что во втором туре РФПЛ «Рубин» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдет 22 июля на поле стадиона «Санкт-Петербург».