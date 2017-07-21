Василий Уткин: Этот чемпионат РФПЛ – настоящая terra incognita

Известный журналист Василий Уткин в интервью «БИЗНЕС Online» поделился мнением о фаворитах стартовавшего чемпионата России по футболу.

– Я думаю, пока преждевременно об этом рассуждать. Кто мог подумать, что «Зенит» два сезона подряд останется без Лиги чемпионов? Разве мы могли предположить в начале позапрошлого сезона, что «Ростов» окажется в групповом этапе Лиги? Ситуация такова, что нет команд без слабых мест. У «Зенита» нет проблем с финансами, но «Зенит» создает новую команду, с которой будет сложно стабильно пройти по сезону. У «Спартака» нет проблем с финансами, но у «Спартака» пока нет усилений. Очевидно, что на три фронта его может не хватить. У ЦСКА по-прежнему нет новичков да еще и потеря в лице Тошича. Только выступление на дистанции сможет ответить на этот вопрос.

Для меня есть четыре клуба, которые в состоянии покупать игроков. Это «Спартак», «Зенит», «Рубин», «Краснодар». Есть еще ЦСКА, который сейчас немного в другом положении, но традиционно относится к этому кругу. В общем-то, я думаю, что любая из этих команд может стать чемпионом. «Локомотив»? На мой взгляд, он не относится к этой группе. Этот чемпионат – настоящая terra incognita. Здесь спрятано намного больше факторов, чем мы можем представить себе. Поэтому трудно быть в чем-то уверенным на сто процентов, - передает слова Уткина «БИЗНЕС Online».