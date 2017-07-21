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Владимир Стогниенко: Профессия комментатора не уникальная, но достаточно штучная

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный российский комментатор Владимир Стогниенко дал интервью журналу «Журналист».

– Какими профессиональными навыками должен обладать спортивный телекомментатор?
– Работоспособность очень важна. Конечно, умение быстро подобрать нужное слово – это очень ценно. Но все остальное – манера, тембр голоса, уровень эмоциональности – регулируется. Наша профессия не то чтобы уникальная, но достаточно штучная. В том смысле, что спрос на комментаторов мал, а желающих комментировать много. Поэтому нужно найти что‑то такое свое.

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