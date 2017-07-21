Владимир Стогниенко: Профессия комментатора не уникальная, но достаточно штучная

Владимир Стогниенко: Вернусь ли я на «Матч ТВ»? У них нет проблем с комментаторами

Спортивный комментатор Владимир Стогиненко сказал, что по не собирается возвращаться на «Матч ТВ», в том числе на гонорарной основе.