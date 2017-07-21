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Вячеслав Василевский: Не терпится порадовать поклонников своим выступлением

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Участник турнира АСВ 65, средневес Вячеслав Василевский рассказал о заключительном этапе подготовки к предстоящему бою, своих тренировочных партнерах и «подколе» со стороны Дениса Гольцова.

- Готовился к этому поединку очень ответственно. Ездил в Санкт-Петербург, провел там двухнедельный сбор. Работал с Денисом Гольцовым, Михаилом Мохнаткиным, Бибулатом Исаевым, который недавно дрался на ACB КВ. Оппозиция, как видите, была серьезная. Нагрузка тоже. Последние тренировки перед боем провожу со своим другом, нижегородским боксером Дмитрием Мухиным. Тяжелые тренировки прошли, сейчас проводим легкие тренировки, сгоняем вес. Сейчас очень важно восстановиться и подойти к бою отдохнувшим и в хорошем и настроении.

Посмотрел тут интервью Дениса Гольцова, в котором он сказал, что я смешно и пошло шучу. Я даже обижатьcя на него не стал, ведь посмотрите сколько он сказал про меня там теплых слов. Когда я смотрел это интервью, прямо чуть не расплакался (смеется). Мне было так приятно, что я даже позвонил ему и поблагодарил. Он ответил, что для хорошего человека ему не жалко таких слов и он просто говорил правду. Это еще больше уркепило наш дружеский тандем.

Сейчас жду вылета на Туманный Альбион. Уже не терпится порадовать своим выступлением поклонников и всех неравнодушных к моей персоне людей.

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Сергей Ващенко
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