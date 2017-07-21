Андрей Скабелка: Впечатления от новичков «Авангарда» очень позитивные

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о впечатлениях от новых игроков команды и планах на новый сезон.

- Впечатления от новичков «Авангарда» очень позитивные. Все влились. Ребята работают с душой и друг друга поддерживают. Мы готовимся к контрольным матчам и чемпионату.

В целом все, что пока мы делаем, и мне, и тренерскому штабу нравится. А все остальное покажут только игры. Мы верим в тех ребят, которые у нас собраны в команде. У нас есть сплав молодости, опыта и мастерства. Но сейчас самое главное — стать коллективом, который способен решать самые серьезные задачи. Я верю, что хоккеисты «Авангарда» справятся с этим, - рассказал Скабелка в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, что в конце марта Скабелка был назначен главным тренером «Авангарда». С 46-летним специалистом заключен долгосрочный контракт. Предыдущим клубом специалиста была «Сибирь», с которой он не вышел в этом сезоне в плей-офф.