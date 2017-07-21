Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  США14 : 11Россия
Футбол  Швеция- : -Россия
Футбол  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Зенит (мол)- : -Рубин (мол)
Футбол  Анжи- : -Амкар
Футбол  Германия- : -Италия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стало известно расписание матчей первого тура чемпионата Испании сезона-2017/18

Источник:  Официальный сайт ПримерыКомментарии

Испанская примера на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей первого тура сезона-2017/18.

Чемпион Испании «Реал» начнет защиту титула гостевой встречей с «Депортиво», а «Барселона» дома примет «Бетис». Бронзовый призер «Атлетико» на своем поле примет новичка примеры «Жирону».

Расписание первого тура:

«Севилья» — «Эспаньол» 
«Малага» — «Эйбар» 
«Сельта» — «Реал Сосьедад» 
«Валенсия» — «Лас-Пальмас» 
«Барселона» — «Бетис» 
«Депортиво» — «Реал» 
«Леганес» — «Алавес» 
«Вильярреал» — «Леванте» 
«Атлетико» — «Жирона» 
«Атлетик» — «Хетафе».

Добавим, что матчи первого тура пройдут 19-20 августа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Он мой кумир». Как после этих слов Неймар может покинуть «Барселону»?«Он мой кумир». Как после этих слов Неймар может покинуть «Барселону»?«Советский спорт» – о возможном переходе Неймара в «ПСЖ».«Барселона» предложила за Коутиньо 72 млн фунтов, но получила отказРуководство «Барселоны» не оставляет попыток приобрести полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.Защитник «Эспаньола» Виктор Альварес стал игроком тульского «Арсенала»24-летний испанский защитник Виктор Альварес подписал контракт с тульским «Арсеналом».Президент «Барселоны» прокомментировал возможный трансфер Неймара в «ПСЖ»Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу объяснил, почему переход нападающего сборной Бразилии Неймара вряд ли состоится этим летом.Он будет круче Лукаку? Что ждет Морату в «Челси» и АПЛОн будет круче Лукаку? Что ждет Морату в «Челси» и АПЛНакануне стало известно, что лондонский «Челси» договорился с мадридским «Реалом» о покупке форварда Альваро Мораты. «Советский спорт» рассуГарай может заменить Бонуччи в «Ювентусе»«Ювентус» приступил к поискам замены Леонардо Бонуччи, который перебрался в «Милан». Об этом сообщает Deporte Valenciano.Итальянец Рокки будет главным арбитром на матче за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «МЮ»Главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» будет итальянец Джанлука Рокки. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.Фэйр сменил «Депортиво» на «Хетафе»Новичок испанской примеры «Хетафе» подписал бывшего полузащитника «Депортиво» Файсала Фэйра. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Смолов вошел в список трансферных целей «Депортиво»Форвард «Краснодара» Федор Смолов может перебраться в испанскую примеру. Об этом сообщает Futbolistos.es.«Реал» представил новичка Себальоса (видео)Сегодня мадридский «Реал» презентовал на «Сантьяго Бернабеу» своего новичка – полузащитника сборной Испании Дани Себальоса.Альваро Мората: Не знаю, насколько я был близок к переходу в «МЮ» (видео)Форвард сборной Испании Альваро Мората прибыл в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и завершить свой переход в «Челси».«ПСЖ» готов заплатить Неймару подписной бонус в размере 45 миллионов фунтов«Пари Сен-Жермен» по-прежнему рассчитывает купить форварда «Барселоны» Неймара.Курс на «ПСЖ». Неймару надоело быть в тени МессиКурс на «ПСЖ». Неймару надоело быть в тени МессиНападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение «ПСЖ», чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире.«Реал» отдаст Майораля в «Леганес» или «Алавес»Форвард «Реала» Борха Майораль может сновать уйти в аренду, сообщает Marca.Альваро Мората: Не думаю, что я вернусь в «Реал». Все к этому шлоФорвард сборной Испании Альваро Мората прокомментировал свой отъезд в английскую премьер-лигу.«Челси» объявил о переходе МоратыКак сообщает пресс-служба «Челси», клуб договорился о трансфере форварда сборной Испании Альваро Мораты.Мората не станет игроком «Милана», форвард близок к переходу в «Челси»Переход форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты в «Милан» сорвался. Об этом сообщают итальянские СМИ.Серхио Рамос пропустил две тренировки «Реала»Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос пропустил две последние две тренировки команды. Об этом сообщает Газета.Ru.Неймар: Мне все нравится в «Барселоне». Я готовлюсь к новому сезонуНападающий «Барселоны» Неймар дал понять, что не собирается покидать команду. Ранее сообщалось, что он может стать игроком «ПСЖ».«Манчестер Сити» – главный претендент на защитника «Реала» ДанилоЗащитник мадридского «Реала» Данило может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает сайт итальянского защитника Джанлуки Ди Марцио.
Водное поло
Россияне уступили американцам на групповом этапе чемпионата мира
Футбол
«Локомотив» обыграл ЦСКА в молодежном первенстве
Ралли
Сотников – победитель 13-го этапа ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
Баскетбол
Андрей Кириленко: Уверен, мы договоримся с клубами о присутствии ведущих игроков в сборной
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости