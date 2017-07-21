Стало известно расписание матчей первого тура чемпионата Испании сезона-2017/18
Источник: Официальный сайт ПримерыКомментарии
Испанская
примера на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей первого тура
сезона-2017/18.
Чемпион
Испании «Реал» начнет защиту титула гостевой встречей с «Депортиво», а «Барселона»
дома примет «Бетис». Бронзовый призер «Атлетико» на своем поле примет новичка примеры
«Жирону».
Расписание первого тура:
«Севилья»
— «Эспаньол»
«Малага» — «Эйбар»
«Сельта» — «Реал Сосьедад»
«Валенсия» — «Лас-Пальмас»
«Барселона» — «Бетис»
«Депортиво» — «Реал»
«Леганес» — «Алавес»
«Вильярреал» — «Леванте»
«Атлетико» — «Жирона»
«Атлетик» — «Хетафе».
Добавим, что матчи первого тура пройдут 19-20 августа.
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