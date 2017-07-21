«Спартак» выразил соболезнования Роману Пилипчуку в связи со смертью дочери
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Московский «Спартака» выразил
соболезнования тренеру команды Роману Пилипчуку в связи со смертью его дочери.
«В семье тренера нашей команды случилось горе. Сегодня у него умерла дочь.
Марии было всего 23 года... Футбольный клуб «Спартак-Москва» выражает глубокие
и искренние соболезнования Роману Михайловичу и его семье», - говорится в
сообщении на официальном сайте «Спартака».
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