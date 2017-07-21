«Спартак» выразил соболезнования Роману Пилипчуку в связи со смертью дочери

Георгий Мелкадзе: Если бы Каррера был против – не перешел бы в «Тосно»

Полузащитник «Тосно» Георгий Мелкадзе в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о своей аренде из «Спартака» и работе Массимо Карреры.