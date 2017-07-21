Александр Гулявцев: На сборе все игроки «Северстали» пахали, никто не ныл

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвел итоги сбора в Ленинградской области и рассказал о планах на сбор в Финляндии.



«Этот сбор у нас был основной, нагрузочный. Он проходил без матчей с соперниками, но мы провели две двусторонние игры. Они нам дали определенную пищу для размышлений и мысли о том, над чем нам нужно далее работать. Все парни молодцы. В первую очередь потому, что мы давали здесь очень серьезные нагрузки и все ребята терпели, пахали, и никто не ныл. Если сравнивать этот сбор с прошлогодним, то на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что они, судя по работе, «небо и земля». Сейчас у нас впереди очень важные товарищеские матчи, исходя из которых уже будет ясно, кто из игроков с нами войдет в сезон.



Далее мы поедем в Финляндию. Там у нас будет четыре матча. Соперники серьезные: «Трактор», СКА и команда «Пеликанс» из финской лиги. Дадим сыграть всем: будем смотреть, что ребята «впитали» от этого прошедшего сбора, как они действуют тактически. Как говорят, в таких играх результат на табло особо не важен. Но мы будем настраивать команду, чтоб уже даже с этих матчей мы уходили победителями и это все откладывалось и переходило на чемпионат.



Игроки с просмотровыми контрактами? Я повторюсь, что все будет ясно через игры. Делать выводы по тренировочному процессу пока рано. Работают и стараются все, и я не видел никого, кто бы занимался вполсилы», — приводит слова Гулявцева официальный сайт «Северстали».