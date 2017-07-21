«Зенит» – «Рубин». Крышу стадиона «Санкт-Петербург» могут закрыть в случае дождя

Крышу стадиона «Санкт-Петербург» могут закрыть перед матчем «Зенит» - «Рубин», если будет дождливая погода.

По прогнозам синоптиков, в Петербурге в день встречи ожидается дождь и туман. Решение о закрытии крыши примут на утреннем предматчевом совещании.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Рубином» пройдет 22 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 17:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

В первом туре петербуржцы в Хабаровске обыграли СКА со счетом 2:0, а казанцы дома уступили «Краснодару - 1:2.