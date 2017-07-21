Кузнецов обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал турнира в Бостаде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/4 финала турнира АТР в
Бостаде (Швеция) между россиянином Андреем Кузнецовым и аргентинцем Диего
Шварцманом завершился победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3,
6:3 в пользу Кузнецова.
Матч продолжался один час и
семь минут. У Кузнецова пять эйсов и одна двойная ошибка, у Шварцмана в этих
показателях значится 0.
В следующем раунде Кузнецов
сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) – Александр Долгополов (Украина).
Турнир АТР. Бостад (Швеция)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 538 125 долларов
1/4 финала
Андрей Кузнецов (Россия) –
Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:3
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