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Кузнецов обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала турнира АТР в Бостаде (Швеция) между россиянином Андреем Кузнецовым и аргентинцем Диего Шварцманом завершился победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:3 в пользу Кузнецова.

Матч продолжался один час и семь минут. У Кузнецова пять эйсов и одна двойная ошибка, у Шварцмана в этих показателях значится 0.

В следующем раунде Кузнецов сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) – Александр Долгополов (Украина).

Турнир АТР. Бостад (Швеция)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 538 125 долларов

1/4 финала

Андрей Кузнецов (Россия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:3

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