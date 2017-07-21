«Форс Индия» ведет переговоры о продлении контракта с Пересом
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Команда «Форс Индия» начала
переговоры о продлении контракта со своим пилотом Серхио Пересом. Об этом
заявил совладелец команды Виджей Малья.
«Мы уже
приступили к переговорам с ним (Пересом). Обычно я стараюсь
откладывать обсуждение соглашения с новым пилотом и начинаю как можно раньше с
нынешним.
Чеко – очень талантливый и
опытный гонщик, в этом нет никаких сомнений. Кроме того, я очень рад, что
Эстебан (Окон) постоянно его мотивирует», - цитирует Малью Autosport.
В текущем сезоне Серхио Перес
занимает седьмое место, имея в активе 52 очка.
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