«Форс Индия» ведет переговоры о продлении контракта с Пересом

Команда «Форс Индия» начала переговоры о продлении контракта со своим пилотом Серхио Пересом. Об этом заявил совладелец команды Виджей Малья.

«Мы уже приступили к переговорам с ним (Пересом). Обычно я стараюсь откладывать обсуждение соглашения с новым пилотом и начинаю как можно раньше с нынешним.

Чеко – очень талантливый и опытный гонщик, в этом нет никаких сомнений. Кроме того, я очень рад, что Эстебан (Окон) постоянно его мотивирует», - цитирует Малью Autosport.

В текущем сезоне Серхио Перес занимает седьмое место, имея в активе 52 очка.