Паскаль Верляйн: Я хочу бороться за подиумы, но у меня нет такой техники
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн сказал, что хочет бороться
за самые высокие места, но нынешний болид не позволяет это сделать.
«Думаю, люди замечают, что я
набираю очки, выступая на машинах, которые в нормальных условиях не способны на
это. В то же время моей целью являются выступления за команду, где я смогу
бороться за подиумы, победы в гонках и чемпионате.
Пока что у меня нет в
распоряжении такой техники. Уик-энды, по итогам которых мы набираем очки,
являются для нас особенными. Но я все равно благодарен за этот шанс», -
цитирует Верляйна Autosport.
В текущем сезоне Паскаль
Верляйн набрал пять очков и занимает 15-е место.
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