Паскаль Верляйн: Я хочу бороться за подиумы, но у меня нет такой техники

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн сказал, что хочет бороться за самые высокие места, но нынешний болид не позволяет это сделать.

«Думаю, люди замечают, что я набираю очки, выступая на машинах, которые в нормальных условиях не способны на это. В то же время моей целью являются выступления за команду, где я смогу бороться за подиумы, победы в гонках и чемпионате.

Пока что у меня нет в распоряжении такой техники. Уик-энды, по итогам которых мы набираем очки, являются для нас особенными. Но я все равно благодарен за этот шанс», - цитирует Верляйна Autosport.

В текущем сезоне Паскаль Верляйн набрал пять очков и занимает 15-е место.