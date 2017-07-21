Макс Ферстаппен: Не воспринимаю жалобы Феттеля всерьез
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен сказал, что после Гран-при Великобритании не воспринимает
жалобы представителя «Феррари» Себастьяна Феттеля всерьез.
Напомним, что во время
гонки в Сильверстоуне Феттель пожаловался, что Ферстаппен менял траекторию на
торможении.
«Я не воспринимаю их (жалобы)
всерьез. Особенно после того, что Феттель сделал до этого – гляньте на
количество его штрафных очков.
Борьба с ним на трассе была
отличной. Агрессивной, но справедливой, как мне кажется, если не считать
небольшого контакта», - цитирует Ферстаппена Autosport.
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