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Макс Ферстаппен: Не воспринимаю жалобы Феттеля всерьез

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен сказал, что после Гран-при Великобритании не воспринимает жалобы представителя «Феррари» Себастьяна Феттеля всерьез.

Напомним, что во время гонки в Сильверстоуне Феттель пожаловался, что Ферстаппен менял траекторию на торможении.

«Я не воспринимаю их (жалобы) всерьез. Особенно после того, что Феттель сделал до этого – гляньте на количество его штрафных очков.

Борьба с ним на трассе была отличной. Агрессивной, но справедливой, как мне кажется, если не считать небольшого контакта», - цитирует Ферстаппена Autosport.

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