Макс Ферстаппен: Не воспринимаю жалобы Феттеля всерьез

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен сказал, что после Гран-при Великобритании не воспринимает жалобы представителя «Феррари» Себастьяна Феттеля всерьез.

Напомним, что во время гонки в Сильверстоуне Феттель пожаловался, что Ферстаппен менял траекторию на торможении.

«Я не воспринимаю их (жалобы) всерьез. Особенно после того, что Феттель сделал до этого – гляньте на количество его штрафных очков.

Борьба с ним на трассе была отличной. Агрессивной, но справедливой, как мне кажется, если не считать небольшого контакта», - цитирует Ферстаппена Autosport.