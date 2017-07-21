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Михаил Сергачев: Удивительно, что я нужен «Тампе» больше, чем «Монреалю»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметил, что намерен много работать на тренировках летом, чтобы пробиться в состав команды.

- Я всего лишь молодой игрок, который еще не получил места в команде. Я еще ни одного полного сезона в НХЛ не провел. Как и все, я хочу пробиться в состав. Мне нужно хорошо провести лето, стать сильнее. Я должен играть быстрее, чтобы добиться успеха на уровне НХЛ. Я много играл здесь по юниорам, год провел в России. Так что я многому научился и думаю, что готов к НХЛ.

Удивительно, что я нужен этой команде больше, чем «Монреалю». Они хотят, чтобы я играл в НХЛ, хотят мне помочь, - сказал хоккеист. - Поэтому мне нравится эта команда. «Монреалю» был нужен Друэн - он родом оттуда. Только так «Тампа» могла меня получить. Они этого хотели, - передает слова Сергачева официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в середине июня «Монреаль» обменял Сергачева и условный выбор во втором раунде драфта-2018 в «Тампа-Бэй Лайтнинг», взамен получив нападающего Джонатана Друена и условный выбор в шестом раунде драфта 2018 года.

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