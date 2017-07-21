Александр Зотов: В свой адрес претензий от болельщиков «Динамо» не слышал

Полузащитник «Динамо» Александр Зотов рассказал о взаимоотношениях с партнерами в коллективе и с болельщиками своей команды.

«В «Динамо» почти все игроки говорят по-русски, и в этом тоже наш плюс. Я был в командах, где не так. У нас много россиян, и даже иностранцы стараются говорить по-русски, тянутся к коллективу. Я был удивлен, но даже Вандерсон изъясняется на русском.

Поклонники «Динамо», слава богу, относятся ко мне хорошо. Ни разу не слышал претензий по этому поводу. После каждого матча я с партнерами подхожу к трибунам, благодарю динамовских болельщиков — это наша традиция. Поем вместе», — цитирует Зотова VTBRussia.