За день до финиша: Депре на шаг ближе к подиуму, Сотников отрывается от Шибалова 21 июля 2017, 16:59 «Советский спорт» Источник:

Караван ралли «Шёлковый путь» прибыл в город Чжунвэй – последний бивуак на маршруте седьмого издания. Сириль Депре упрочил своё лидерство в зачёте внедорожников, а Дмитрий Сотников и Антон Шибалов продолжают сражение в категории грузовиков: два российских экипажа разделяет всего шесть минут.



Предпоследний этап ралли «Шёлковый путь», протянувшийся на 700 километров, 318 из которых составили дистанцию двух спецучастков, стал одним из самых трудных испытаний для экипажей. Организаторы приготовили для спортсменов самые захватывающие трассы пустыни Гоби, которые вкупе с 45-градусной жарой потребовали от спортсменов выдающейся физической подготовки и предельной концентрации.



В зачёте внедорожников на первых километрах дистанции быстрее всех шли Лу Бинлун и Кристиан Лавьей из команды Baicmotor Racing Team. Ближе к зоне нейтрализации инициативу перехватила пара экипажей Peugeot Sport: опытнейшие Стефан Петерансель и Сириль Депре, всю дистанцию страховавшие друг друга, завершили первую секцию с первым и четвёртым результатами. На втором зачётном отрезке французы лишь укрепили своё преимущество и заняли в итоговой классификации этапа первую и вторую позицию.



С третьим временем день закончил Кристиан Лавьей. Опытнейший француз, который накануне выиграл двенадцатый этап гонки, вновь продемонстрировал блестящие навыки пилотажа в песках, но всё же уступил Петеранселю более 19 с половиной минут. Партнёр Лавьея по Baicmotor Racing Team Лу Бинлун классифицировался четвёртым. Замкнул пятёрку быстрейших Хань Вей на багги Geely SMG.



В общем зачёте отрыв Сириля Депре вновь достиг часа, а на вторую строчку вышел Кристиан Лавьей. Француз отыграл у Ханя Вея десять минут и теперь опережает китайского гонщика почти на семь минут. Четвёртую строчку генеральной классификации теперь занимает Эдженио Амос – итальянский гонщик отыграл позицию за счёт проблем Брайса Мензиса, который застрял в песках.





В категории внедорожников развернулась напряжённая борьба между Дмитрием Сотниковым и Антоном Шибаловым, лидерами общего зачёта. Поначалу быстрее шёл Антон, ему удалось отыграть более трёх минут – именно столько он проигрывал партнёру по «КАМАЗ-мастер» перед стартом спецучастка. Однако Сотников взвинтил темп на втором спецучастке и выиграл этап, отыграв у Шибалова ещё три минуты. С третьим временем к финишу пришёл Айрат Мардеев, таким образом российская команда заняла три первых позиции, а их главный преследователь – Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто» - отстал более чем на полчаса. Пятым стал ещё один белорусский экипаж под управлением Александра Василевского, а шестое место занял Мартин Коломы, который на предыдущем этапе потерял более пяти с половиной часов (включая два часа пенализации) из-за технических проблем.



В общем зачёте на первых двух позициях по-прежнему находятся экипажи Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова, которых разделяют шесть минут. Третье место оставил за собой Айрат Мардеев, уступающий быстрейшему из представителей «КАМАЗ-мастер» чуть более 23 минут. В борьбе за четвёртое место свои позиции укрепил Артур Ардавичус на грузовике Iveco – его единственный конкурент Эдуард Николаев из-за поломки переднего редуктора вынужден был отказаться от прохождения второй скоростной части этапа и отправился сразу на бивуак.



Теперь пилотам остаётся решающий рывок до Сианя и заключительный спецучасток длиной 100 километров. Несмотря на короткую дистанцию, финальный день ни для кого не станет лёгкой прогулкой: песчаные трассы и серия невысоких дюн обещают напряжённое сражение.



ЦИТАТЫ



Стефан Петерансель (Peugeot Sport): «С тех пор как мы потеряли столько времени, у нас было лишь две задачи: стать ангелами-хранителями для Сириля и Давида и выиграть столько спецучастков, сколько получится. И пока нам удаётся справиться с обеими задачами. Сегодня был очень длинный этап, мы провели в машине более пяти часов и приняли самый сложный вызов, какой только может бросить пустыня. Это был самый трудный этап на ралли «Шёлковый путь»-2017».



Сириль Депре (Peugeot Sport): «Мы начали этап не слишком быстро, первую секцию закончили с четвёртым временем, и после этого атаковали больше – и всё прошло даже лучше, чем на первом отрезке. Этап был непростой, некоторые дюны были очень коварные и хитрые. Завтра постараемся проехать спокойно. Нужно оставать сосредоточенным до самого конца – в этом виде спорта в любой момент может произойти что угодно».



Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team): «Это был очень хороший, интересный этап. Первая секция была очень быстрой, сама по себе она была не слишком сложной, но открывать трассу было довольно трудно. Так что мы выбрали такую стратегию, чтобы не пришлось ехать первыми на второй секции. Концовка получилась непростой, мы пару раз плутали, потеряли некоторое время, но в целом всё прошло неплохо».



Хань Вей (Geely SMG): «Для нас день сложился не очень хорошо. Сначала мы застряли в песках, но, к счастью, партнёры по команде помогли нам выбраться. После этого мы изменили давление в шинах и поехали дальше, но штурман не был уверен, правильно ли мы едем, так что пришлось возвращаться, чтобы перепроверить всё по «дорожной книге», и в этот момент мы столкнулись с другой машиной, пробили шину и потеряли огромное количество времени. Мы могли бы показать очень хороший результат, жаль, что всё так вышло. Но теперь у нас есть причина бороться в следующем году».



Эдженио Амос (Two Wheels Drive): «Первая часть этапа прошла отлично, у нас был хороший темп. Ехать там было очень приятно, настройки машины были идеальны, нашли свой собственный ритм. Под конец первой секции мы поняли, что повреждена подвеска, и мы решили доехать спецучасток в спокойном режиме. Всё шло прекрасно, пока за 20 километров до финиша мы не застряли в песках. Мы быстро выехали – потеряли минут пять, но это сбило нас с ритма, мы застряли ещё раз, потом ещё раз, и в итоге уступили лидерам более получаса».



Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер): «Сегодня, наверное, самый сложный этап был, очень много бездорожья, пески. Вначале были мокрые пески после дождя, но, честно говоря, это был разогрев, а дальше пошли сухие на второй части, больше бездорожья, похоже на нашу Астрахань. С топливом прогадали, не ожидали, что будет такая рыхлая земля и столько дюн, кое-как доехали до финиша. Навигация такая же, как и в прошлые дни, особо заковыристых мест не было для штурманов, обычный день. Теперь надо стабильно доехать и довезти свой результат».



Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер): «Первые 160 километров было прохладно, после дождя свежо, жары не было, да и песок был твердый из-за дождя и не такой уж сложный. Ехали «открывашкой» из грузовиков оба спецучастка. Второй доп был совершенно другой - жарко, песок очень вязкий, низкие дюны со множеством «утыков». Нормальный рабочий день, много бездорожья, в конце особенно, аж рессоры поотлетали. Настоящее бездорожье».



Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер): «Перед финишем первого отрезка услышали сильный треск, почувствовали вибрацию. Понимали, что проблема с трансмиссией и вскоре выяснили, что сломался передний редуктор. Мы знали, что вторая часть ещё сложнее и приняли решение, что без переднего редуктора в эти пески ехать нельзя. Замена переднего редуктора занимает у нас часа три-четыре, его сложнее менять, чем задний. Если бы сломался задний, мы починили бы его за час и продолжили, но в данной ситуации приняли решение ехать сразу на бивуак».



РЕЗУЛЬТАТЫ 13-ГО ЭТАПА



Внедорожники:

1. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) – 5ч12:59

2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1:39

3. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +19:41

4. Лу Бинлун (Baicmotor Racing Team) +23:35

5. Хань Вей (Geely SMG) +29:46



Грузовики:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) – 5ч29:00

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +3:00

3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +5:18

4. Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто) +31:39

5. Александр Василевский (МАЗ-СПОРТавто) +33:58



ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ



Внедорожники:

1. Сириль Депре (Peugeot Sport) – 41ч46:25

2. Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +1ч04:39

3. Хань Вей (Geely SMG) +1ч11:29

4. Эдженио Амос (Two Wheels Drive Ford) +2ч12:12

5. Стефан Петерансель (Peugeot Sport) +2ч37:27



Грузовики:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) - 43ч45:38

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +6:04

3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +23:12

4. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +2ч40:27

5. Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто) +6ч28:56

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