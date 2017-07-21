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Неймар сообщил партнерам по «Барселоне» о переходе в «ПСЖ»

Источник:  Le ParisienКомментарии

Нападающий «Барселоны» Неймар близок к  переходу в «ПСЖ». Об этом сообщают французские СМИ.

Как информирует Le Parisien, бразилец уже сообщил своим партнерам по команде о переходе в «ПСЖ». В «Барсе» уже осведомлены о том, что форвард уходит. Официального подтверждения перехода пока нет.

В прошедшем сезоне 25-летний Неймар провел 45 матчей за «Барселону» и забил 20 мячей при 27 голевых передачах.

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