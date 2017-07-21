Сотников и Депре одержали досрочные победы в ралли-рейд «Шелковый путь»

Последний этап «Шелкового пути», который должен был пройти по спецучастку на маршруте Чжунвэй – Сиань был отменен. Причиной этого стал тропический ливень, который продолжается уже несколько часов.

После отмены последнего спецучастка, участникам останется просто доехать до финиша по обычным асфальтированным дорогам, соблюдая правила дорожного движения.

Таким образом, француз Сириль Депре из команды Peugeot одержал досрочную итоговую победу в зачете внедорожников. А российский гонщик Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастер» с результатом 43 часа 45 минут 38 секунд выиграл сражение в категории грузовиков. Второе и третье места заняли другие представители «КАМАЗ-Мастер» Антон Шибалов (+6 минут 4 секунды) и Айрат Мардеев (+23.12).