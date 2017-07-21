Финальный спецучасток ралли «Шелковый путь»-2017 отменен
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Оргкомитет ралли «Шёлковый путь» принял решение отменить 14-й спецучасток гонки в связи с проливными дождями на севере Китая. Спецучасток заключительного этапа, расположенный в гористой местности, в связи с осадками может быть небезопасен для участников, поэтому дирекция соревнования приняла решение исключить участок из маршрута гонки.
Экипажам, тем не менее, необходимо преодолеть дорожную секцию 14-го этапа и прибыть на финиш ралли, уложившись в отведённый временной норматив. Официальные результаты гонки будут опубликованы перед торжественной церемонией финиша ралли «Шёлковый путь» в Сиане 22 июля.
Экипажам, тем не менее, необходимо преодолеть дорожную секцию 14-го этапа и прибыть на финиш ралли, уложившись в отведённый временной норматив. Официальные результаты гонки будут опубликованы перед торжественной церемонией финиша ралли «Шёлковый путь» в Сиане 22 июля.
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