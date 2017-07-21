Финальный спецучасток ралли «Шелковый путь»-2017 отменен

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Дмитрий Сотников: У меня не осталось сил на эмоции не помню таких гонок Корреспондент «Советского спорта» первым поговорил с победителем ралли-марафона «Шелковый путь» Дмитрием Сотниковым.

Сотников и Депре одержали досрочные победы в ралли-рейд «Шелковый путь» Последний этап «Шелкового пути», который должен был пройти по спецучастку на маршруте Чжунвэй – Сиань был отменен. Причиной этого стал тропический ливень, который продолжается уже несколько часов.

Три минуты ценой в здоровье. Эти опасные для жизни ралли-рейды… Дмитрий Сотников выиграл 13-й этап «Шелкового пути» и укрепил лидерство в гонке, что едва не стило ему здоровья.

Антон Шибалов: У нас были все шансы остаться в пустыне Один из лидеров нынешнего ралли-марафона «Шелковый путь» Антон Шибалов из команды «КАМАЗ-мастер» рассказал, как едва не остался в пустыне на предпоследнем этапе гонки.

Айрат Мардеев: Мы понимали, что прикрывать нас больше некому Действующий чемпион ралли-марафона «Шелковый путь» Айрат Мардеев рассказал, как прошел 13-й этап нынешней гонки, предпоследний перед финишем в Сиане.

Эдуард Николаев: Нам дадут часов сто штрафа, но в десятку попадем Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» и действующий победитель ралли-рейда «Дакар» Эдуард Николаев рассказал о своей поломке на 13-м этапе ралли-марафона «Шелковый путь», после которой он не смог продолжить гонку и вынужден был ехать на финиш по асфальту.

Сотников – победитель 13-го этапа ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков Сегодня, 21 июля, российский гонщик Дмитрий Сотников, выступающий за команду «КамАЗ-мастер», одержал победу на 13-м этапе ралли «Шелковый путь» и упрочил своё лидерство в зачете грузовиков.

Дмитрий Сотников: Мы сели на дюне из-за моей ошибки Дмитрий Сотников из команды «КАМАЗ-мастер», действующий лидер ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков, на 12-м этапе гонки застрял в песках и потерял порядка 10-ти минут.

Антон Шибалов: «Шелковый путь» выиграет тот, кому больше повезет Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов после 12-го этапа ралли-рейда «Шелковый путь» улучшил свои шансы на победу, отыграв у лидера, Дмитрия Сотникова, порядка 10-ти минут.

Айрат Мардеев: Сейчас самое важное – не ошибиться, и привезти результат на финиш Действующий победитель ралли-рейда «Шелковый путь» гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев стал победителем 12-го этапа ралли-марафона в этом году.

Дмитрий Сотников: Старались ехать быстро, чувствовалось, что результаты плотные Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты 11-го этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого экипаж россиянина занял третье место.

Антон Шибалов: Пускай Коломы первым заходит в пески, а мы будем атаковать за ним Гонщик «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал результаты 11-го этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого экипаж россиянина занял второе место.

Мартин Коломы: Радует, что мы продолжаем бороться с «КАМАЗ-мастер» Гонщик «Татры» Мартин Коломы прокомментировал результаты десятого этапа «Шелкового пути», по итогам которого экипаж чеха занял первое место.

«Спартаку» здесь не место. «Шелковый путь» приехал в пески «Советский спорт» продолжает следить за ралли-рейдом «Шелковый путь»

Айрат Мардеев: Ехали аккуратно, понимали, что еще много песков впереди Гонщик «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты десятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого экипаж россиянина занял третье место

Эдуард Николаев: В целом довольны сегодняшним этапом Гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал результаты десятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого экипаж россиянина занял первое место.

Николаев выиграл 10-й этап «Шелкового пути», Сотников – 3-й, Шибалов – 4-й Завершился 10-й этап ралли-рейда «Шелковый путь», победителем которого стал экипаж Эдуарда Николаева, представляющий команду «КАМАЗ-мастер».

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Айрат Мардеев: После девятого этапа очень сильно болит спина Пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты девятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого российский экипаж занял первое место.