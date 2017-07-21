Женская сборная России по волейболу уступила Сербии на Гран-при
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч женского Гран-при по волейболу в Гонконге между
сборными России и Сербии завершился победой сербской команды. Счет по партиям –
3:0.
Счет в партиях – 26:24, 25:14, 25:19 в пользу сборной
Сербии. 22 июля россиянки сыграют со сборной Китая, 23 июля – со сборной
Японии.
Волейбол. Гран-при
Женщины
Гонконг
Группа G
Сербия – Россия – 3:0 (26:24, 25:14, 25:19)
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