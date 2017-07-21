Женская сборная России по волейболу уступила Сербии на Гран-при

«Советский спорт» – о поражении женской сборной России в 7-м туре Гран-при от команды Сербии.

Не 9:25, но все равно плохо. Россиянки проиграли сборной Сербии

Не 9:25, но все равно плохо. Россиянки проиграли сборной Сербии «Советский спорт» – о поражении женской сборной России в 7-м туре Гран-при от команды Сербии.

Бывший нападающий сборной Франции и «Кубани» Джибриль Сиссе, подписавший контракт с «Ивердон Спорт», оформил хет-трик в контрольном матче против «Фрибура».

Джибриль Сиссе оформил хет-трик в первом матче после возобновления карьеры Бывший нападающий сборной Франции и «Кубани» Джибриль Сиссе, подписавший контракт с «Ивердон Спорт», оформил хет-трик в контрольном матче против «Фрибура».

Российская спортсменка Мария Ласицкене победила на международном турнире в Италии по прыжкам в высоту.

Ласицкене одержала победу на международном турнире в Италии Российская спортсменка Мария Ласицкене победила на международном турнире в Италии по прыжкам в высоту.

Экс-полузащитник «Барселоны», «ПСЖ», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо ввел мяч в игру в матче «Ахмат» - «Амкар».

Роналдиньо ввел мяч в игру в матче «Ахмат» – «Амкар» Экс-полузащитник «Барселоны», «ПСЖ», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо ввел мяч в игру в матче «Ахмат» - «Амкар».

Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин поделился впечатлениями от победы над командой Бельгии (3:0) в матче второго игрового уик-энда Мирового Гран-при.

Владимир Кузюткин: Сегодня тоже были глупые ошибки, за которые девочкам досталось

Владимир Кузюткин: Сегодня тоже были глупые ошибки, за которые девочкам досталось Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин поделился впечатлениями от победы над командой Бельгии (3:0) в матче второго игрового уик-энда Мирового Гран-при.

Женская сборная России по волейболу во втором матче Гран-при уступила команде Китая со счетом 2-3.

Российские волейболистки проиграли сборной Китая во втором матче Гран-при Женская сборная России по волейболу во втором матче Гран-при уступила команде Китая со счетом 2-3.

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что игроки сборной России пока не показывают своей лучшей игры на Кубке Ельцина, но это связано с объективными причинами.

Владислав Фадеев: Пока качество игры сборной России меня не устраивает

Владислав Фадеев: Пока качество игры сборной России меня не устраивает Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что игроки сборной России пока не показывают своей лучшей игры на Кубке Ельцина, но это связано с объективными причинами.

Волейболистки сборной России победили команду Болгарии в матче международного турнира Кубок Ельцина, который проходит в Екатеринбурге.

Российские волейболистки обыграли команду Болгарии Волейболистки сборной России победили команду Болгарии в матче международного турнира Кубок Ельцина, который проходит в Екатеринбурге.

Волейболистки сборной Сербии победили команду Казахстана в матче Кубка Ельцина, который проходит в Екатеринбурге.

Сербские волейболистки одержали вторую победу на Кубке Ельцина Волейболистки сборной Сербии победили команду Казахстана в матче Кубка Ельцина, который проходит в Екатеринбурге.

Волейболистки сборной России нанесли поражение команде Турции в матче международного домашнего турнира - Кубка Ельцина, который проходит в Екатеринбурге.

Сборная России обыграла турчанок на Кубке Ельцина Волейболистки сборной России нанесли поражение команде Турции в матче международного домашнего турнира - Кубка Ельцина, который проходит в Екатеринбурге.

Волейболистки сборной России нанесли поражение команде Казахстана в своем первом матче на международном Кубке Ельцина, который проходит в Екатеринбурге.

Сборная России разгромила команду Казахстана Волейболистки сборной России нанесли поражение команде Казахстана в своем первом матче на международном Кубке Ельцина, который проходит в Екатеринбурге.

Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин сообщил, что на Кубке Ельцина его команда сознательно сыграет не в оптимальном составе.

Владимир Кузюткин: На Кубке Ельцина умышленно сыграем ослабленным составом Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин сообщил, что на Кубке Ельцина его команда сознательно сыграет не в оптимальном составе.

18 волейболисток вошли в заявку сборной России для участия в 15-м розыгрыше Кубка Ельцина, сообщает официальная страница турнира в социальной сети «ВКонтакте».

Объявлен состав женской сборной России на Кубок Ельцина 18 волейболисток вошли в заявку сборной России для участия в 15-м розыгрыше Кубка Ельцина, сообщает официальная страница турнира в социальной сети «ВКонтакте».

Заслуженный тренер России поделился мнением о выступлении мужской и женской сборной России на прошлой неделе.

Олег Молибога: Обе наши сборные должны быть в финале Евро

Олег Молибога: Обе наши сборные должны быть в финале Евро Заслуженный тренер России поделился мнением о выступлении мужской и женской сборной России на прошлой неделе.

«Советский спорт» – о победе сборной России в пятом туре отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года над командой Хорватии.

Нервотрепка вместо игры. Что нужно знать о пятой победе сборной России

Нервотрепка вместо игры. Что нужно знать о пятой победе сборной России «Советский спорт» – о победе сборной России в пятом туре отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года над командой Хорватии.

Ковалев не помог. Сборная России проиграла болгарам «Советский спорт» – о третьем туре Мировой лиги, в котором сборная России проиграла команде Болгарии.

Волейболистки сборной России в своем четвертом мачте отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года переиграли команду Венгрии.

Сборная России обыграла венгерок и отобралась на ЧМ-2018 Волейболистки сборной России в своем четвертом мачте отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года переиграли команду Венгрии.