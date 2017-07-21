Умар Кремлев: Виктор Агеев стал почетным президентом Федерации бокса России
Источник: ТАССКомментарии
Генеральный секретарь федерации Умар Кремлев рассказал.
что глава Федерации профессионального бокса России 76-летний Виктор Агеев стал
почетным президентом Федерации бокса России.
- Виктор Агеев стал почетным президентом федерации. Об этом мы официально объявим завтра на мероприятии [на Дне российского бокса], - приводит слова Кремлева ТАСС.
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