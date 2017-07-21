Eurosport продлил контракт на трансляцию «Тур де Франс» до 2023 года
Источник: EurosportКомментарии
Веломногодневка «Тур де Франс» и далее будет транслироваться
на телеканалах Eurosport.
Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.
Сообщается, что контракт продлен до 2023 года. Соревнования
будут транслироваться на 38 стран. В планах телеканала 2500 часов прямых
трансляций велоспорта каждый год.
Отметим, что Eurosport
транслирует все Гран-туры, а также пять классических велогонок и другие
соревнования.
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