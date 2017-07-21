Eurosport продлил контракт на трансляцию «Тур де Франс» до 2023 года

Веломногодневка «Тур де Франс» и далее будет транслироваться на телеканалах Eurosport. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.

Сообщается, что контракт продлен до 2023 года. Соревнования будут транслироваться на 38 стран. В планах телеканала 2500 часов прямых трансляций велоспорта каждый год.

Отметим, что Eurosport транслирует все Гран-туры, а также пять классических велогонок и другие соревнования.