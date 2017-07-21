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Валерий Масалитин: Думаю, усталость игроков «Локомотива» скажется во втором тайме

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче второго тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Локомотивом».

- Чемпионат только начался и, естественно, обе команды еще не вошли в оптимальную форму. Налицо и разбалансированность физического состояния у разных игроков. На данном этапе команды не находятся в настоящем игровом ритме, но в физическом плане «Локомотиву», по-моему, будет сегодня тяжелее, так как за неделю проводить три матча очень трудно, в какой бы ты форме ни находился. Думаю, во втором тайме усталость скажется, ожидаю после перерыва спада от «Локомотива», - сказал Масалитин в интервью «Р-Спорт».

Матч состоится 21 июля на поле стадиона «ВЭБ-Арена». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что в сегодняшнем матче молодежных команд победу праздновали футболисты «Локомотива».

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