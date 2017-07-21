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«Црвена Звезда» пожелала «Зениту» выиграть чемпионат России на новом стадионе

Источник:  ФК «Црвена Звезда»Комментарии

Сербский клуб «Црвена Звезда» на своем официальном сайте выступил с обращением к петербургскому «Зениту».

- Наши клубы связывает многолетняя дружба и успешное сотрудничество. В субботу, 22 июля, «Зенит» сыграет первый матч чемпионата России на новом стадионе «Санкт-Петербург». На Кубке конфедераций стадион показал рекордную посещаемость международных матчей. Ни один стадион в России не посетило такое большое число поклонников. «Зенит» будет играть на современной и технологичной арене. «Црвена Звезда» поздравляет своих друзей с этим историческим событием и желает выиграть «Зениту» титул чемпиона в новом сезоне, - говорится в обращении. 

Напомним, в феврале 2017 года «Зенит» и «Црвена Звезда» подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке, организации и проведении турниров, решении спортивных, коммерческих, и юридических вопросов, на уровне футбольных школ, академий, а также в решении вопросов, связанных с трансферами игроков.

22 июля петербуржцы в рамках второго тура премьер-лиги сыграют с «Рубином». Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.  

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