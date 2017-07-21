Gambit Esports вышла в полуфинал PGL Major Kraków 2017
Коллектив Gambit Esports прошел в полуфинал турнира PGL Major Kraków 2017.
В четвертьфинале команда перестреляла Fnatic со счетом 2:0 (16:14 Train, 16:12 Inferno). В полуфинале Gambit Esports сыграет с победителем пары Astralis - SK Gaming.
Шведский коллектив занял 5-8 место и заработал 35 000 долларов.
Плей-офф PGL Major Kraków 2017 проходит с 21 по 23 июля в Кракове на TAURON Arena. Призовой фонд чемпионата составляет 1 миллион долларов.
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