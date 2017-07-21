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Gambit Esports вышла в полуфинал PGL Major Kraków 2017

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Коллектив Gambit Esports прошел в полуфинал турнира PGL Major Kraków 2017.

В четвертьфинале команда перестреляла Fnatic со счетом 2:0 (16:14 Train, 16:12 Inferno). В полуфинале Gambit Esports сыграет с победителем пары Astralis - SK Gaming.

Шведский коллектив занял 5-8 место и заработал 35 000 долларов.

Плей-офф PGL Major Kraków 2017 проходит с 21 по 23 июля в Кракове на TAURON Arena. Призовой фонд чемпионата составляет 1 миллион долларов.

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