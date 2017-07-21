Рэй Шеро: Будет хорошо, если Ковальчук приедет в НХЛ. Но в «Нью-Джерси» его не будет

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро рассказал, что другие клубы не делали ему предложений по обмену нападающего Ильи Ковальчука, права на которого закреплены за «дьяволами» до конца следующего сезона.

- Мне говорили, что они общались с одной командой, с другой и просили меня связаться с ними. Я связывался, но никаких предложений об обмене не было, о чем я уже говорил. Ему надо договориться. Таким должен быть первый шаг. Я должен получить что-то конкретное для осмысления. Что там было, я не знаю. Это их дело, не мое. Я был готов сделать шаг со своей стороны, но до этого не дошло. Я желаю ему удачи, но, похоже, он не смог договориться.

Я уже не раз говорил, что у меня не было никаких ожиданий на этот счет. Все произошло довольно неожиданно. Я знал, что если он не подпишет контракт в этом году, то останется в России и следующим летом станет свободным агентом. Повлиять на это я не могу. Так что, с одной стороны, его можно было считать нашим ресурсом, но на самом деле пользы от этого было немного. Я не мог обменять или подписать его. Он все контролировал, все зависело от его решения, что выгодно ему и его семье. Я никак не мог на это повлиять. Все решал он. Илья очень хороший игрок. Было бы очень здорово, если бы он вернулся в этом году. Будет хорошо, если он приедет сюда в следующем сезоне. Но в «Нью-Джерси» его не будет, – приводятся слова Шеро на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в НХЛ форвард выступал за «Атланту» и «Нью-Джерси». На момент решения о завершении карьеры в НХЛ у него оставалось 12 лет и 77 млн долларов от 15-летнего контракта на общую сумму в 100 млн, который Илья подписал с «Девилз» 3 сентября 2010 года.

В составе СКА 34-летний нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В регулярном чемпионате КХЛ-2016/2017 Ковальчук провел 60 матчей и набрал 78 (32+46) очков. В Кубке Гагарина-2017 форвард отметился 9 (6+3) очками в 18 играх.