«Спартак» может арендовать форварда «Вердера» Крузе

Интерес к нападающему «Вердера» Максу Крузе проявляет «Спартак». Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как информирует die Welt, «Спартак» может арендовать игрока и при этом готов полностью выплачивать ему заплату в миллион евро в год. В таком случае у Крузе будет шанс сыграть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне 29-летний Макс Крузе провел 24 матча за «Вердер» и забил 15 мячей при семи голевых передачах.