Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  США14 : 11Россия
Футбол  Швеция- : -Россия
Футбол  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Зенит (мол)0 : 0Рубин (мол)
Футбол  Анжи- : -Амкар
Футбол  Германия- : -Италия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» может арендовать форварда «Вердера» Крузе

Источник:  Die WeltКомментарии

Интерес к нападающему «Вердера» Максу Крузе проявляет «Спартак». Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как информирует die Welt, «Спартак» может арендовать игрока и при этом готов полностью выплачивать ему заплату в миллион евро в год. В таком случае у Крузе будет шанс сыграть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне 29-летний Макс Крузе провел 24 матча за «Вердер» и забил 15 мячей при семи голевых передачах. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Смолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛСмолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Неймар сообщил партнерам по «Барселоне» о переходе в «ПСЖ»Нападающий «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ». Об этом сообщают французские СМИ.«Спартак» выразил соболезнования Роману Пилипчуку в связи со смертью дочериМосковский «Спартака» выразил соболезнования тренеру команды Роману Пилипчуку в связи со смертью его дочери.Василий Уткин: Этот чемпионат РФПЛ – настоящая terra incognitaИзвестный журналист Василий Уткин поделился мнением о фаворитах стартовавшего чемпионата России по футболу.Георгий Мелкадзе: Если бы Каррера был против – не перешел бы в «Тосно»Полузащитник «Тосно» Георгий Мелкадзе в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о своей аренде из «Спартака» и работе Массимо Карреры.«Отказал Грузии. Буду играть за Россию». Настоящее «Тосно» и будущее «Спартака»«Отказал Грузии. Буду играть за Россию». Настоящее «Тосно» и будущее «Спартака»Полузащитник Георгий Мелкадзе рассказал о роли Бесчастных в своей карьере, неудавшейся работе с Каррерой и условиях аренды в «Тосно».«Мы не можем сидеть сложа руки». Моуринью обеспокоен трансферами «МЮ»«Мы не можем сидеть сложа руки». Моуринью обеспокоен трансферами «МЮ»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Манчестер Сити».Александр Головин: «Спартак» мечтает доказать, что их чемпионство – не случайностьПолузащитник московского ЦСКА Александр Головин высказался о главных фаворитах чемпионата России в нынешнем сезоне.Юрген Клопп: Коутиньо не продается, он важный игрок «Ливерпуля»Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал интерес к Филиппе Коутиньо. Ранее сообщалось, что «красные» отказались продавать игрока в «Барселону» за 72 млн фунтов.«Он мой кумир». Как после этих слов Неймар может покинуть «Барселону»?«Он мой кумир». Как после этих слов Неймар может покинуть «Барселону»?«Советский спорт» – о возможном переходе Неймара в «ПСЖ».«Ювентус» предлагает за Джана 25 млн евроКак сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский «Ювентус» проявляет интерес к хавбеку «Ливерпуля» Эмре Джану.«Барселона» предложила за Коутиньо 72 млн фунтов, но получила отказРуководство «Барселоны» не оставляет попыток приобрести полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.Скандал лета. Почему до сих пор не наказаны люди, напавшие на Зобнина? (видео)Скандал лета. Почему до сих пор не наказаны люди, напавшие на Зобнина? (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Бавария» готова продать Ренату Саншеша за 48 миллионов евроПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге озвучил сумму, при условии выплаты которой клуб готов будет расстаться с португальским полузащитником Ренату Саншешем.Кто такой Марио Пашалич, который может перейти в «Спартак» (видео)Кто такой Марио Пашалич, который может перейти в «Спартак» (видео)Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает о потенциальном новобранце красно-белых.«Зенит» хочет приобрести защитника «Лиона» Янга-МбиваЗащитник «Лиона» Мапу Янга-Мбива попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщают французские СМИ.Президент «Барселоны» прокомментировал возможный трансфер Неймара в «ПСЖ»Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу объяснил, почему переход нападающего сборной Бразилии Неймара вряд ли состоится этим летом.Гарай может заменить Бонуччи в «Ювентусе»«Ювентус» приступил к поискам замены Леонардо Бонуччи, который перебрался в «Милан». Об этом сообщает Deporte Valenciano.«Спартак» и «Динамо» оштрафованы на 250 000 рублей«Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в первом туре чемпионата России – 2:2. Оба клуба были наказаны за поведение болельщиков, при этом «Спартак» получил штраф по итогам матча за Суперкубок России.Евгений Ловчев: Сегодня покушались на Зобнина, а завтра нападут на сборнуюЕвгений Ловчев: Сегодня покушались на Зобнина, а завтра нападут на сборнуюОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о нападении болельщиков на Романа Зобнина во время матча «Динамо» - «Спартак».
Футбол
Александр Зотов: В свой адрес претензий от болельщиков «Динамо» не слышал
Формула-1
Макс Ферстаппен: Не воспринимаю жалобы Феттеля всерьез
Теннис
Кузнецов обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал турнира в Бостаде
Футбол
«Спартак» выразил соболезнования Роману Пилипчуку в связи со смертью дочери
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Вердер
Вердеркалендарьстатистика
Макс Крузе
Макс Крузевсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы