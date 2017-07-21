«Спартак» может арендовать форварда «Вердера» Крузе
Источник: Die WeltКомментарии
Интерес к нападающему «Вердера» Максу Крузе проявляет «Спартак». Об этом сообщают немецкие СМИ.
Как информирует die Welt,
«Спартак» может арендовать игрока и при этом готов полностью выплачивать ему
заплату в миллион евро в год. В таком случае у Крузе будет шанс сыграть в Лиге
чемпионов.
В прошедшем сезоне 29-летний Макс Крузе провел 24 матча за «Вердер» и забил 15 мячей при семи голевых передачах.
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