У ЦСКА и «Локомотива» одинаковое количество побед в очных встречах
Сегодня в матче второго тура премьер-лиги ЦСКА дома сыграет с «Локомотивом». Начало встречи – в 19.30 (мск).
Эти команды встречались 57 раз: по 23 победы при 11 ничьих, разница мячей – 77:63 в пользу ЦСКА. Однако в последние годы «Локомотив» неудачно играет с армейцами – так, в десяти последних встречах железнодорожники одержали лишь одну победу при семи поражениях. Это было в первом круге прошлого сезона – 1:0.
Напомним, в первом туре обе команды победили и идут в группе лидеров.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев, Головин, Натхо, Вернблум, Витиньо
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А., Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари, Лысов
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция