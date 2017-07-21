У ЦСКА и «Локомотива» одинаковое количество побед в очных встречах

Сегодня в матче второго тура премьер-лиги ЦСКА дома сыграет с «Локомотивом». Начало встречи – в 19.30 (мск).

Эти команды встречались 57 раз: по 23 победы при 11 ничьих, разница мячей – 77:63 в пользу ЦСКА. Однако в последние годы «Локомотив» неудачно играет с армейцами – так, в десяти последних встречах железнодорожники одержали лишь одну победу при семи поражениях. Это было в первом круге прошлого сезона – 1:0.

Напомним, в первом туре обе команды победили и идут в группе лидеров.