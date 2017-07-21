Парагвайскому футболисту Фаббро грозит срок за секс с 11-летней девочкой

Парагвайский футболист, полузащитник мексиканского клуба «Лобос» Хонатан Фаббро подозревается в совращении малолетней девочки. Об этом сообщает сайт Infobae.com.



Сообщается, что 35-летний футболист на протяжении пяти лет имел интимные отношения с 11-летней девочкой, которая является его крестной дочерью. Это обнаружилось благодаря переписке девочки, которую увидел ее брат. В итоге ее мать заявила в полицию.

Отметим, что Фаббро является мужем модели Ларисы Рикельме. Футболист, который был на отпуске в Аргентине (у него аргентинские корни) покинул страну, узнав о том, что его заподозрили в преступлении.