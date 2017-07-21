Парагвайскому футболисту Фаббро грозит срок за секс с 11-летней девочкой
Источник: InfobaeКомментарии
Парагвайский футболист, полузащитник мексиканского клуба «Лобос»
Хонатан Фаббро подозревается в совращении малолетней девочки. Об этом сообщает
сайт Infobae.com.
Сообщается, что 35-летний футболист на протяжении пяти лет
имел интимные отношения с 11-летней девочкой, которая является его крестной
дочерью. Это обнаружилось благодаря переписке девочки, которую увидел ее брат.
В итоге ее мать заявила в полицию.
Отметим, что Фаббро является мужем модели Ларисы Рикельме.
Футболист, который был на отпуске в Аргентине (у него аргентинские корни)
покинул страну, узнав о том, что его заподозрили в преступлении.
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