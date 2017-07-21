ЦСКА – «Локомотив». Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы команд в матче второго тура
чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом».
ЦСКА: Акинфеев,
Фернандес, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Щенников, Натхо, Вернблум,
Головин, Дзагоев, Витиньо,
«Локомотив»: Гилерме,
Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фарфан, И. Денисов, Тарасов, Ал.
Миранчук, Фернандеш, Ари.
Матч начнется в 19:30 по
Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически