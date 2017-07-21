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ЦСКА – «Локомотив». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче второго тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Щенников, Натхо, Вернблум, Головин, Дзагоев, Витиньо,

«Локомотив»: Гилерме, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фарфан, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.

Матч начнется в 19:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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