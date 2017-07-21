ЦСКА – «Локомотив». Стартовые составы

Аркадий Дворкович: Нужно прививать культуру, работать с ассоциациями болельщиков, не допускать тех, кто уже провинился

Член совета директоров компании РЖД Аркадий Дворкович рассказал, что организаторы матча первого тура чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком» (2:2) не справились с обеспечением безопасности.