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В УТЦ «Новогорск» состоялась церемония проводов российской команды на XIV Европейский юношеский олимпийский летний фестиваль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня  в УТЦ «Новогорск»  состоялась торжественная церемония проводов российской команды на XIV  Европейский юношеский  олимпийский летний  фестиваль, который пройдет  с 23 по 29 июля 2017 г. в г. Дьер (Венгрия). 

Олимпийская юношеская команда России представлена 105 спортсменами, средний возраст которых  составляет 16 лет.

Напутственные слова молодым спортсменам сказали представители ОКР, спортсмены Евгений Коротышкин и Эмин Гарибов,  а от бренда ZASPORT участники команды получили футболки с авторскими принтами, которые были нарисованы на чемоданах.

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