В УТЦ «Новогорск» состоялась церемония проводов российской команды на XIV Европейский юношеский олимпийский летний фестиваль
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня в УТЦ «Новогорск» состоялась торжественная церемония проводов российской команды на XIV Европейский юношеский олимпийский летний фестиваль, который пройдет с 23 по 29 июля 2017 г. в г. Дьер (Венгрия).
Олимпийская юношеская команда России представлена 105 спортсменами, средний возраст которых составляет 16 лет.
Напутственные слова молодым спортсменам сказали представители ОКР, спортсмены Евгений Коротышкин и Эмин Гарибов, а от бренда ZASPORT участники команды получили футболки с авторскими принтами, которые были нарисованы на чемоданах.
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