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Владимир Путин: Я подтягивался где-то раз 15-17 уже будучи президентом

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников «Сириуса», рассказал о том, что уже будучи президентом он мог подтянуться 15-17 раз.

- Я подтягивался где-то раз 15-17 уже будучи президентом. С утра я все это делаю. Один раз начал подтягиваться, но, видимо, плохо размялся, да не видимо, а точно, и чувствую, больно, плечо, но помните, как у Высоцкого, «если я чего решил, то выпью обязательно». Чувствую - больно, но надо обязательно доподтягиваться. Доподтягивался так, что полгода потом подтягиваться не мог, и с тех пор я перестал вообще этим заниматься, - передает слова Путина ТАСС.

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