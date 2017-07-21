Владимир Путин: Я подтягивался где-то раз 15-17 уже будучи президентом

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников «Сириуса», рассказал о том, что уже будучи президентом он мог подтянуться 15-17 раз.

- Я подтягивался где-то раз 15-17 уже будучи президентом. С утра я все это делаю. Один раз начал подтягиваться, но, видимо, плохо размялся, да не видимо, а точно, и чувствую, больно, плечо, но помните, как у Высоцкого, «если я чего решил, то выпью обязательно». Чувствую - больно, но надо обязательно доподтягиваться. Доподтягивался так, что полгода потом подтягиваться не мог, и с тех пор я перестал вообще этим заниматься, - передает слова Путина ТАСС.