Аркадий Дворкович: «Локомотив» достаточно укомплектован, чтобы пройти в плей-офф Лиги Европы
Источник: ТАССКомментарии
Член совета директоров компании РЖД
Аркадий Дворкович поделился впечатлениями от старта «Локомотива» в новом сезоне
и рассказал о поставленных перед командой задачах.
- В целом, клуб играет достойно. Задача поставлена - быть в еврокубках. Команда, мне кажется, достаточно укомплектована, чтобы, по крайней мере, выходить в плей-офф. Мы же ситуацию мониторим и делаем все, чтобы не подорвать стабильность клуба, - передает слова Дворковича ТАСС.
Добавим, что в первом туре железнодорожники переиграли тульский «Арсенал» (1:0). В рамках второго тура «Локомотив» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 21 июля на поле стадиона «ВЭБ-Арена». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
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