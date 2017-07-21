Аркадий Дворкович: «Локомотив» достаточно укомплектован, чтобы пройти в плей-офф Лиги Европы

Член совета директоров компании РЖД Аркадий Дворкович поделился впечатлениями от старта «Локомотива» в новом сезоне и рассказал о поставленных перед командой задачах.

- В целом, клуб играет достойно. Задача поставлена - быть в еврокубках. Команда, мне кажется, достаточно укомплектована, чтобы, по крайней мере, выходить в плей-офф. Мы же ситуацию мониторим и делаем все, чтобы не подорвать стабильность клуба, - передает слова Дворковича ТАСС.

Добавим, что в первом туре железнодорожники переиграли тульский «Арсенал» (1:0). В рамках второго тура «Локомотив» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 21 июля на поле стадиона «ВЭБ-Арена». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.