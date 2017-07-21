Аркадий Дворкович: Нужно прививать культуру, работать с ассоциациями болельщиков, не допускать тех, кто уже провинился

Член совета директоров компании РЖД Аркадий Дворкович рассказал, что организаторы матча первого тура чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком» (2:2) не справились с обеспечением безопасности.

- Отдельные группы болельщиков и отдельные люди, нарушающие закон, всегда есть. Главное - против них качественно и своевременно, без всяких поблажек бороться. Такое может быть в каждой стране, должна быть реакция, важно не допускать массового повторения. Я бы не акцентировал внимание на отдельных эпизодах, важно показать шаг за шагом борьбу с этими явлениями, чтобы их было как можно меньше на стадионах

Меня, конечно, больше беспокоит то, что было на матче «Динамо» - «Спартак. Дело даже не в ВИП-ложе, а во всем стадионе, мне кажется, это было излишне агрессивное боление, скорее, похожее на 90-е годы, чем на это столетие. Это не красит организаторов матча, которые недостаточно поработали с болельщиками. Нужно соответствовать уровню премьер-лиги, хотя такое бывает и на стадионах и «Спартака», и ЦСКА.

Конечно, здесь многое зависит от самого человека - от его культуры, самоуважения, но организаторы тем не менее отвечают за безопасность на матче, это их обязанность. Нужно прививать культуру, работать с ассоциациями болельщиков, не допускать тех, кто уже провинился. А как еще перед чемпионатом мира? По-другому нельзя, - рассказал Дворкович в интервью ТАСС.

Добавим, что «Спартак» и «Динамо» были наказаны КДК РФС на 250 тысяч рублей каждый за расовые оскорбления со стороны болельщиков.