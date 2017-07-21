Норвежец Буассон Хаген выиграл 19-й этап «Тур де Франс», Фрум продолжает лидировать в общем зачете
Завершился 19-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Победу
одержал норвежский спортсмен Эдвальд
Буассон Хаген.
На 19-м этапе участники
гонки преодолели 222,5
километра. Победитель прошел дистанцию за пять часов, шесть минут и девять
секунд. На пять секунд от него отстал немец Никиас Арндт, который стал вторым.
На третьем месте бельгиец Йенс Кеукелейре, проигравший
победителю 17 секунд. В общем зачете продолжает лидировать британец Кристофер
Фрум.
«Тур де Франс»
19-й этап
Эмбран – Салон-де-Прованс (Франция)
222,5 км
1. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data) 5.06,09
2. Никиас Арндт (Германия, Sunweb)+ 0,05
3. Йенс Кеукелейре (Бельгия, ORICA-Scott) +0,17
4. Даниэле Беннати (Италия, Movistar) +0,17
5. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) +0,17
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky).
2. Роман
Барде (Франция, AG2R) + 0,23
3. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) +
0,29