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Норвежец Буассон Хаген выиграл 19-й этап «Тур де Франс», Фрум продолжает лидировать в общем зачете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершился 19-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Победу одержал норвежский спортсмен Эдвальд Буассон Хаген.

На 19-м этапе участники гонки преодолели 222,5 километра. Победитель прошел дистанцию за пять часов, шесть минут и девять секунд. На пять секунд от него отстал немец Никиас Арндт, который стал вторым. На третьем месте бельгиец Йенс Кеукелейре, проигравший победителю 17 секунд. В общем зачете продолжает лидировать британец Кристофер Фрум.

«Тур де Франс»

19-й этап

Эмбран – Салон-де-Прованс (Франция)

222,5 км

1. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data) 5.06,09

2. Никиас Арндт (Германия, Sunweb)+ 0,05

3. Йенс Кеукелейре (Бельгия, ORICA-Scott) +0,17

4. Даниэле Беннати (Италия, Movistar) +0,17

5. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) +0,17

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky).

 2. Роман Барде (Франция, AG2R) + 0,23

3. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) + 0,29

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