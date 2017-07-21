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Шесть россиян выступят на турнире UFC в Роттердаме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец легкой весовой категории Ислам Махачев свой следующий поединок проведет на турнире UFC, который состоится 2 сентября в Роттердаме (Голландия).

Его соперником станет бразилец Майкл Празезе, который имеет серию из четырех побед кряду.

В рамках этого турнира также дебютирует россиянин Забит Магомедшарипов — бывший чемпион лиги ACB. Его соперником станет немец Ник Хейн.

Напомним, что главным поединком турнира UFC Fight Night в Роттердаме станет бой с участием российского тяжеловеса Александра Волкова и голландца Стефана Штруве. Также в этот вечер в октагон выйдут россияне Рустам Хабилов, Сапарбек Сафаров и Абдул-Керим Эдилов.

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Сергей Ващенко
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