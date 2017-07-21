Четыре российских пятиборца квалифицировались в финал чемпионата Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На проходящем в Минске чемпионате Европы по
современному пятиборью олимпийский чемпион 2016 года россиянин Александр Лесун
вышел в финал соревнований.
По итогам прошедших в пятницу полуфиналов право продолжить борьбу за медали чемпионата Европы также получили Кирилл Беляков, Максим Кузнецов, Александр Савкин.
Беляков и Кузнецов выступали в группе А. Беляков показал лучший результат, набрав 1123 балла. В активе Кузнецова 1102 балла и десятый результат в группе.
Савкин и Лесун, выступавшие в группе В, набрали по 1109 баллов.
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