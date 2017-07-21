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Четыре российских пятиборца квалифицировались в финал чемпионата Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Минске чемпионате Европы по современному пятиборью олимпийский чемпион 2016 года россиянин Александр Лесун вышел в финал соревнований.

По итогам прошедших в пятницу полуфиналов право продолжить борьбу за медали чемпионата Европы также получили Кирилл Беляков, Максим Кузнецов, Александр Савкин.

Беляков и Кузнецов выступали в группе А. Беляков показал лучший результат, набрав 1123 балла. В активе Кузнецова 1102 балла и десятый результат в группе.

Савкин и Лесун, выступавшие в группе В, набрали по 1109 баллов.

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