Молодежка «Зенита», ведя в два мяча, уступила «Рубину»

В матче второго тура Молодежного первенства «Зенит» дома проиграл «Рубину» со счетом 2:3.

За петербургский клуб отличились Ефим Бойцов и Кирилл Макеев, в составе казанцев дубль оформил Даниил Макеев, также гол на счету Ильзата Махметова.

Напомним, «Рубин» после двух матчей идет на первом месте с шестью очками. «Зенит», не имея очков, расположился на тринадцатой позиции.

Следующий матч петербуржцы проведут 29 июля в гостях против «Тосно», казанцы в тот же день примут тульский «Арсенал».