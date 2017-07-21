Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  США14 : 11Россия
Футбол  Швеция2 : 0Россия
Футбол  ЦСКА1 : 3Локомотив
Футбол  Зенит (мол)2 : 3Рубин (мол)
Футбол  Анжи1 : 0Амкар
Футбол  Германия- : -Италия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Молодежка «Зенита», ведя в два мяча, уступила «Рубину»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче второго тура Молодежного первенства «Зенит» дома проиграл «Рубину» со счетом 2:3.

За петербургский клуб отличились Ефим Бойцов и Кирилл Макеев, в составе казанцев дубль оформил Даниил Макеев, также гол на счету Ильзата Махметова.

Напомним, «Рубин» после двух матчей идет на первом месте с шестью очками. «Зенит», не имея очков, расположился на тринадцатой позиции.

Следующий матч петербуржцы проведут 29 июля в гостях против «Тосно», казанцы в тот же день примут тульский «Арсенал». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Смолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛСмолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Василий Уткин: Считаю, Манчини - слабейший иностранный тренер «Зенита»Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о назначении Роберто Манчини главным тренером «Зенита».Манчини спрячут под крышу? Превью матча «Зенит» – «Рубин»Манчини спрячут под крышу? Превью матча «Зенит» – «Рубин»«Советский спорт» рассказывает о сильных и слабых сторонах команд накануне очного матча в Санкт-Петербурге.Курбан Бердыев – гроза итальянцев в РоссииКурбан Бердыев – гроза итальянцев в РоссииОшибаются те, кто считает «Зенит» безоговорочным фаворитом матча с «Рубином».Покер Игнатьева принес молодежке «Краснодара» победу над «Тосно»В матче второго тура Молодежного первенства «Краснодар» дома разгромил «Тосно» со счетом 4:1.Молодежное первенство. 2-й тур. «Локомотив» обыграл ЦСКА, «Зенит» уступил «Рубину» и другие матчиРезультаты матчей второго тура молодежного первенства России.Стройка есть, а цемента нет. Почему у Бердыева против Манчини мало шансовСтройка есть, а цемента нет. Почему у Бердыева против Манчини мало шансовОбозреватель «Советского спорта» объясняет, почему «Зенит» должен взять верх над «Рубином».«Црвена Звезда» пожелала «Зениту» выиграть чемпионат России на новом стадионеСербский клуб «Црвена Звезда» на своем официальном сайте выступил с обращением к петербургскому «Зениту».«Зенит» – «Рубин». Крышу стадиона «Санкт-Петербург» могут закрыть в случае дождяКрышу стадиона «Санкт-Петербург» могут закрыть перед матчем «Зенит» - «Рубин», если будет дождливая погода.Василий Уткин: Этот чемпионат РФПЛ – настоящая terra incognitaИзвестный журналист Василий Уткин поделился мнением о фаворитах стартовавшего чемпионата России по футболу.Василий Уткин: Честно признаться, даже порадовался поражению «Рубина» в первом туреИзвестный журналист Василий Уткин в интервью «БИЗНЕС Online» прокомментировал поражение «Рубина» в матче первого тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2).«Зенит» – «Бней Иегуда». Первый матч пройдет в Израиле, ответный – в ПетербургеМатчи третьего раунда Лиги Европы между «Зенитом» и «Бней Иегудой» поменяли местами, сообщает официальный сайт петербургского клуба.«Зенит» – «Рубин». Петербургский клуб попросил болельщиков не приносить большие сумки и рюкзаки«Зенит» в преддверии матча второго тура РФПЛ против «Рубина» обратился к болельщикам, которые собираются посетить встречу.«Локомотив» обыграл ЦСКА в молодежном первенствеФутболисты московского «Локомотива» нанесли поражение ЦСКА в рамках 2-го тура молодежного первенства России.Алексей Евсеев: «Зенит» – главный претендент на чемпионствоПолузащитник «Урала» Алексей Евсеев выразил мнение, что санкт-петербургский «Зенит» является главным претендентом на золотые медали РФПЛ.Александр Головин: «Спартак» мечтает доказать, что их чемпионство – не случайностьПолузащитник московского ЦСКА Александр Головин высказался о главных фаворитах чемпионата России в нынешнем сезоне.Андрей Аршавин: «Зенит» – фаворит сезона, они набрали хороших футболистовПолузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением о изменениях в «Зените».Михаил Гершкович: «Зенит» выиграл в Хабаровске только по стечению обстоятельствГлава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился ожиданиями от предстоящего матча «Рубин» - «Зенит» в 20-м туре чемпионата России.Луческу отказался возглавить болгарский «Лудогорец»Бывший наставник «Зенита» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу отказался возглавить болгарский клуб «Лудогорец», сообщает турецкий портал Fotomac.Александр Мостовой: В «Рубине» слишком многое запущено, и Бердыеву все это нужно разгребатьБывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Рубине» Курбан Бердыев.
Главные новости
Футбол
ЦСКА – «Локомотив». Онлайн
Футбол
«Анжи» одержал победу в матче с «Амкаром»
Фехтование
Дериглазова защитила титул чемпионки мира по фехтованию
Футбол
«Челси» объявил о переходе Мораты
Футбол
Василий Уткин: Считаю, Манчини - слабейший иностранный тренер «Зенита»
Футбол
Россия уступила Швеции на женском чемпионате Европы
Теннис
Хачанов уступил Долгополову в 1/4 турнира в Бостаде, проиграв два матчбола
MMA
Шесть россиян выступят на турнире UFC в Роттердаме
Велошоссе
Норвежец Буассон Хаген выиграл 19-й этап «Тур де Франс», Фрум продолжает лидировать в общем зачете
Футбол
«Халл» Слуцкого подтвердил переход Стюарта
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Молодежное первенство
Россия. Молодежное первенствотаблицакалендарьстатистикатексты/новости