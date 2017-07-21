Молодежка «Зенита», ведя в два мяча, уступила «Рубину»
В матче второго тура Молодежного
первенства «Зенит» дома проиграл «Рубину» со счетом 2:3.
За
петербургский клуб отличились Ефим Бойцов и Кирилл Макеев, в составе казанцев
дубль оформил Даниил Макеев, также гол на счету Ильзата Махметова.
Напомним,
«Рубин» после двух матчей идет на первом месте с шестью очками. «Зенит», не
имея очков, расположился на тринадцатой позиции.
Следующий
матч петербуржцы проведут 29 июля в гостях против «Тосно», казанцы в тот же
день примут тульский «Арсенал».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически